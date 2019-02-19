المرور تكشف عن 3 أمور ينبغي القيام بها لتجنب الغرامة والسجن عند وقوع حادث

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صحيفة الخليج الالكترونية
أوضحت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها في تويتر 3 أمور ينبغي القيام بها عند وقوع حادثة مرورية: «إيقاف المركبة في مكان الحادثة، المبادرة بإبلاغ الإدارة المختصة، إسعاف المصابين وتقديم المساعدة لهم حتى وصول سيارة الإسعاف».
وأوضح الحساب أن من لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال، أو بالسجن مدة تصل إلى 3 أشهر أو بهما معاً. وذلك وفقاً للمادة 63 من نظام المرور.
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