انت الان تتابع وزير خارجية عمان يكشف سبب زيارة نتنياهو مسقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال يوسف بن علوي، وزير الخارجية العماني، إنه تطرق في مباحثاته مع وزير الخارجية الروسي لأسباب زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الفلسطيني إلى سلطنة عمان. وأضاف "بن علوي" في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، "إننا لم نفاوض إسرائيل نيابة عن أي طرف وندعم حل الدولتين.. تطرقنا إلى الصراع العربي الإسرائيلي، وتم توضيح سبب زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الفلسطيني إلى سلطنة عمان، حيث استمعنا إلى ما قاله الزعيمان الإسرائيلي والفلسطيني بأنه لا بد من خلق ظروف جديدة لإيجاد حل لقيام الدولتين".
وعلق بن علوي، على دور روسيا في تسوية الأزمة السورية: "أنا أشكر لافروف على اطلاعي على الوضع في سوريا، وحل المشكلات العديدة والجهود المبذولة لتجاوز هذه التعقيدات لإعادة سوريا إلى طبيعتها وإعادة كل النازحين السوريين إلى سوريا". اقرأ أيضًا: زيارة سرية جديدة.. «تطبيع» عمان وإسرائيل إلى أين؟ من
وعلق بن علوي، على دور روسيا في تسوية الأزمة السورية: "أنا أشكر لافروف على اطلاعي على الوضع في سوريا، وحل المشكلات العديدة والجهود المبذولة لتجاوز هذه التعقيدات لإعادة سوريا إلى طبيعتها وإعادة كل النازحين السوريين إلى سوريا".
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من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي: روسيا وعُمان دعمتا الحوار بين الأطراف اليمنية المتنازعة، وندعو للتفاوض ووقف العنف"، مشيرًا إلى أن الإجراءات الأمريكية في شرق الفرات مصدر قلق لتركيا ووجودها بالتنف يغذي الإرهاب.
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