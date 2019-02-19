وزير خارجية عمان يكشف سبب زيارة نتنياهو مسقط

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قال يوسف بن علوي، وزير الخارجية العماني، إنه تطرق في مباحثاته مع وزير الخارجية الروسي لأسباب زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الفلسطيني إلى سلطنة عمان. وأضاف "بن علوي" في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، "إننا لم نفاوض إسرائيل نيابة عن أي طرف وندعم حل الدولتين.. تطرقنا إلى الصراع العربي الإسرائيلي، وتم توضيح سبب زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الفلسطيني إلى سلطنة عمان، حيث استمعنا إلى ما قاله الزعيمان الإسرائيلي والفلسطيني بأنه لا بد من خلق ظروف جديدة لإيجاد حل لقيام الدولتين".

وعلق بن علوي، على دور روسيا في تسوية الأزمة السورية: "أنا أشكر لافروف على اطلاعي على الوضع في سوريا، وحل المشكلات العديدة والجهود المبذولة لتجاوز هذه التعقيدات لإعادة سوريا إلى طبيعتها وإعادة كل النازحين السوريين إلى سوريا". اقرأ أيضًا: زيارة سرية جديدة.. «تطبيع» عمان وإسرائيل إلى أين؟ من