فوائد صحية رائعة يوفرها الثوم.. تعرف عليها

اعتمد الطب اليوناني القديم على الثوم كعلاج لمجموعة واسعة من الأمراض، وقد أثبت العلم الحديث فاعلية الثوم في علاج معظم هذه المشاكل. إليك أهم القيم الغذائية التي يوفرها الثوم، وفوائده الصحية:

حتوي كل 28 غراماً من الثوم على 23 بالمائة من احتياجات الإنسان اليومية من المنغنيز، و17 بالمائة من فيتامين "ب6"، و15 بالمائة من فيتامين "سي"، و6 بالمائة من السيلينيوم.

وتوفر هذه الكمية 0.6 غرام من الألياف، وكمية قليلة من الكالسيوم والنحاس والبوتاسيوم والفوسفور والحديد. وتحتوي حصة الثوم على 42 سعرة حرارية، و1.8 غرام من البروتين، و9 غرامات من الكربوهيدرات.

فوائد الثوم:

* تناول 2.5 غرام من الثوم يومياً يقلل أيام الإصابة بنزلة البرد بنسبة 61 بالمائة.

* الثوم يخفض ضغط الدم المرتفع.

* الثوم يقلل مستوى الكولسترول الضار، ويساعد على الوقاية من أمراض القلب والجلطة.

* يحتوي الثوم على مضادات للأكسدة يعتقد أنها تحمي من الزهايمر والخرف.

* يرتبط تناول الثوم بانتظام بطول العُمر.

* يحسّن الثوم من الأداء البدني للرياضيين.

* ينقي الثوم الجسم من السموم المعدنية.

* تناول غرامين من الثوم يومياً يحسّن صحة العظام، ويحميها من الهشاشة بعد سن اليأس.

* يحتوي الثوم على عناصر تحارب الالتهابات وتقاوم السرطان.