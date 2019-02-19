دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة إنستقرام تعمل على إضافة ملصق جديد لجمع التبرعات في القصة

أصبحت إنستقرام تعمل على ملصق جديد كل فترة لإضافته للقصة التي تعتبر النقلة الأهم للتطبيق خلال الفترة الماضية، وهذه المرة مع السعي لإضافة ملصق لجمع التبرعات بشكل مباشر.

كانت الشركة الأم فيسبوك قد طرحت مسبقًا ميزة التبرعات للحملات الخيرية وما شابه على الشبكة الرئيسية، لكنها الآن تسعى للتوسع بشكل أكبر لتقديمها على المنصة الأخرى، إنستقرام، خلال الفترة القادمة.

وأظهرت الباحثة جين مانشون ونغ المختصة في مثل هذه الأمور بالنسبة للتطبيقات وخاصة ما يتعلق بإنستقرام، صورة للملصق الجديد الذي ظهر في النسخة التجريبية متوسطًا ملصق الوسوم والساعة.

كانت الحملات تستخدم الروابط في القصة لتحويل المستخدم لصفحة جمع التبرعات، لكن مع الملصق الجديد في إنستقرام سيكون الأمر أكثر سهولة، إلا انه لا يمكن الجزم بإطلاقه قريبًا حتى الآن.

التدوينة إنستقرام تعمل على إضافة ملصق جديد لجمع التبرعات في القصة ظهرت أولاً على عالم التقنية.