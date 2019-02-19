دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي لهذه الميزة توقفت لعبة PUBG ببجي لمدة 8 ساعات عن العمل

تفاجأ عدد كبير من مُستخدمي لعبة PUBG ببجي حول العالم، اليوم الاثنين، بتوقفها عن العمل مما جعلهم يدونون على حساباتهم المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي عن ذلك مُتسائلين عن السبب.

كيفية تحميل لعبة ببجي لايت لأجهزة الكمبيوتر alqiyady 1 كيفية تحميل لعبة ببجي لايت لأجهزة الكمبيوتر

شاهد أيضاً: كيفية تحميل لعبة ببجي لايت لأجهزة الكمبيوتر

ومن جانبها أعلنت الشركة المالكة للعبة PUBG ببجي إن اللعبة توقفت عن العمل لمدة ثماني ساعات تقريبًا حول العالم لخضوعها لتحديثات جديدة.

فيديو: أحمد السقا يوضح سبب استعانته بسليمان عيد في لعبة alqiyady 1 فيديو: أحمد السقا يوضح سبب استعانته بسليمان عيد في لعبة

شاهد أيضاً: فيديو: أحمد السقا يوضح سبب استعانته بسليمان عيد في لعبة "ببجي PUBG"

ونوهت الشركة القائمة على لعبة PUBG ببجي إلى أن التحديث الجديد الذي سيحمل اسم 0.11.0 سيتضمن إضافات مميزة وتحدٍ جديد تحت اسم Zombies Resident Evil 2 الذي كان في مرحلة تجريبية الشهر الماضي.المزيد:

صور عفوية لكن مضحكة أخذت للمشاهير في الوقت الغير مناسب!

قائمة ب10 نجوم مشاهير أنقذوا حياة الآخرين..أبطال الواقع أيضاً!

صور حفلات زفاف مشاهير الفن والسياسة العرب

صور لحلاق ماهر يحول رؤوس زبائنه إلى وجوه المشاهير

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي