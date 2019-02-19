مصر... مقتل 16 "إرهابيا" في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن في العريش

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ونقلت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" الرسمية عن وزارة الداخلية المصرية إن قطاع الأمن الوطني بالوزارة تمكن من رصد بؤرتين إرهابيتين، خططا لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية، وشخصيات مهمة بنطاق مدينة العريش.

وقالت الوزارة إنه القوات تمكنت من مداهمة البؤرة الأولى والكائنة بأحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء بحي العبيدات "دائرة قسم شرطة ثالث العريش"، وبادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران بكثافة على قوات الشرطة وتم التعامل معها، مما أسفر عن مصرع "10" منهم.

بمداهمة البؤرة الثانية الكائنة بأحد المنازل تحت الإنشاء بمنطقة أبو عيطة "دائرة قسم شرطة ثالث العريش"، تم تبادل لإطلاق النيران بين العناصر الإرهابية والقوات، مما أسفر عن مصرع "6" منهم والعثور بحوزتهم على العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات والأحزمة الناسفة.