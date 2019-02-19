"التعاون الإسلامي" تدين حادث تفجير قرب الأزهر بالقاهرة

جدة/ الخليج 365-

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، الثلاثاء، تفجير وقع قرب الجامع الأزهر وسط القاهرة، ما أدى إلى مقتل شرطيين اثنين وإصابة 3 آخرين.

وأعلن الأمين العام للمنظمة، يوسف العثيمين، في بيان، تضامن "التعاون الإسلامي"، مع مصر في مواجهة الإرهاب.

وقال العثيمين، إن "مثل هذه الأعمال الإجرامية الآثمة لن تزيد مصر والمصريين إلا قوة وإصرارا على القضاء على التنظيمات والجماعات الإرهابية التي تهدف الى زعزعة أمن البلاد واستقرارها".

وأعرب عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وللحكومة المصرية.

ومساء الإثنين، أعلنت الداخلية المصرية، مقتل شرطيين اثنين وإصابة 3 ضباط، إثر تفجير عبوة ناسفة كانت بحوزة أحد المطلوبين أمنيا، ما أدى إلى مقتله على الفور، وذلك قرب الجامع الأزهر وسط القاهرة.

وتعد الواقعة، ثالث حادث بارز تشهده البلاد خلال 4 أيام، إذ سبق أن وقع تفجير محدود بالجيزة، الجمعة الماضي، تلاه استهداف "إرهابي" لحاجز أمني في سيناء، أسفر عن إصابة ومقتل 15 عسكريا.