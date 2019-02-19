مصر.. انفجار قنبلة في شارع الأزهر

الخليج - واس

انفجرت مساء أمس قنبلة في شارع الأزهر بوسط العاصمة المصرية القاهرة، مما أسفر عن مقتل الإرهابي الذي تسبب في تفجيرها، بالإضافة إلى مقتل أحد رجال الشرطة كحصيلة أولية.

وأفادت مواقع إخبارية مصرية في تقريرها بأن إرهابياً فجر نفسه إثر ملاحقة قوات الأمن المصري له للقبض عليه بمنطقة الكحكيين بالدرب الأحمر في شارع الأزهر وسط القاهرة، وأن الإرهابي متورط في ارتكاب عدد من العمليات الإرهابية.

وأشارت التقارير ، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن سيارات الإسعاف انتقلت إلى مكان الحادث لإنقاذ المصابين جراء الانفجار، كما تم الدفع بقوات من الحماية المدنية، كما قامت الأجهزة الأمنية بتمشيط منطقة الدرب الأحمر بحثًا عن أي متفجرات أخرى، وأمر النائب المصري العام المستشار نبيل أحمد صادق بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادث.