المصالحة الروسى: نساعد السوريين للحصول على معلومات عن أقربائهم المفقودين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح رئيس فرع درعا لمركز المصالحة الروسى فى سوريا العقيد إيغور فيدوتوف، اليوم الثلاثاء، بأن المركز يساعد المواطنين السوريين فى الحصول على معلومات عن مصير أقربائهم.
ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن المسؤول الروسى قوله "تلقينا أكثر من 500 طلب من المواطنين حتى اللحظة، ولا يمكننا أن نحطم أملهم الأخير فى معرفة مصير أقربائهم وحل بعض المشاكل الأخرى".
وأوضح أن معظم الطلبات المواطنين السوريين تتضمن قضايا تتعلق بالملكية والسكن والمصالحة وتسوية أوضاع أقربائهم، فضلا عن البحث عن المفقودين أو المختطفين أو المعتقلين.
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