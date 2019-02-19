صحيفة الخليج الإلكترونية سيحل مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الممتاز في ضيافة سوانزي سيتي المنتمي للدرجة الثانية في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الشهر المقبل، بينما سيواجه مانشستر يونايتد منافسه ولفرهامبتون واندرارز. وفاز يونايتد 2-0 على تشيلسي في ستامفورد بريدج اليوم الإثنين ليضمن الظهور في دور الثمانية للمسابقة. وأسفرت القرعة عن وقوع كريستال بالاس أمام منافسه في الدوري الممتاز واتفورد بينما يلعب ميلوول المنتمي للدرجة الثانية مع برايتون آند هوف ألبيون في مواجهة أخرى بدور الثمانية. وفي ما يلي نتيجة القرعة:

– سوانزي سيتي مع مانشستر سيتي

– واتفورد مع كريستال بالاس

– ولفرهامبتون واندرارز مع مانشستر يونايتد

– ميلوول مع برايتون آند هوف ألبيون

(تقام المباريات في الفترة بين 15-18 مارس)

كانت هذه تفاصيل خبر #السيتي يواجه #سوانزي و #يونايتد يلتقي #ولفرهامبتون في #كأس_الاتحاد_الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.