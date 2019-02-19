«الأرصاد» تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط في الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظتي شرورة وخباش، والأجزاء المجاورة،وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
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