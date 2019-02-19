شكرا لقرائتكم خبر عن تقويم التعليم: إطار وطني للمؤهلات لمعادلة شهادات المؤسسات والمعاهد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:

كشف نائب مدير عام معهد الإدارة للتدريب الدكتور بدر الحربي أن هيئة تقويم التعليم والتدريب تعمل على إعداد «الإطار الوطني للمؤهلات»، الذي يعنى بمعادلة مواد وشهادات جميع المؤسسات والمعاهد، متوقعا أنه في حال رأى الإطار النور قد يكون بإمكان خريجي المعهد معادلة موادهم ومؤهلاتهم، كما قدر الحربي متوسط عدد الوظائف التي تعرض لخريجي المعهد بـ4 وظائف لكل خريج.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب القحطاني، بمناسبة تنظيم مركز إعداد وتطوير القيادات الإدارية في معهد الإدارة اجتماع الطاولة المستديرة بعنوان «تطوير قيادات المستقبل».

وأكد القحطاني – وفقا لـ”الوطن” – أن المستهدفين من المؤتمر للمشاركة هم: الجهات الحكومية والأكاديميون، وكل من يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص، ويستمر الحدث على مدار 3 أيام، يتحدث خلاله 3 متحدثين رئيسيين، يناقشون محاور رئيسية تتمثل بـ«التحول الوطني وتحديات التنمية، وإنجاز الخدمات العامة والفعاليات الحكومية، والمالية العامة والتوازن المالي».

وقال الدكتور القحطاني حول سؤال تعلق بمؤشرات قياس الأجهزة الحكومية: «هناك جهاز معني بهذا الأمر وهو مركز أداء، ويقتصر دورنا في المعهد كجهة تقيس وتلبي طلبات المركز لقياس مؤشراتها، وهناك تعاون مع المركز وهو راعي رأسي للمؤتمر».

وأبان بخصوص توجه المملكة إلى تخصيص الحكومية، وهل أعد المركز نفسه لمواكبة هذه المرحلة، وهل توجد برامج خاصة بالقطاعات المخصصة، أنه توجد إستراتيجية وطنية للخصخصة، وجدولة معينة للقطاعات المستهدفة بالتخصيص، مضيفا أن المعهد لديه ذراع استثمارية تتمثل بمركز الخدمات، وذلك بحسب تنظيم المركز، وفي حال طلب من المعهد ذلك سيتم إعداد العدة لذلك.

وأضاف: «نحن في معهد الإدارة منذ أن صدرت الموافقة على أن نقدم خدماتنا بمقابل مالي، قمنا منذ 10 سنوات بإنشاء مركز للخدمات يقدم عملا كبيرا، وذلك أعطانا مؤشرا بأنه يمكننا أن نتجه للتخصيص، ولكن حاليا الأمر غير منظور، وهو متروك للجهات المعنية بجدولة الخصخصة، ونحن إن وصلنا توجيه بالخصخصة سنقوم بإجراء دراساتنا لتنفيذ التوجيه».

وأشار إلى أن المعهد يستهدف تقديم خدماته في المحافظات وليس فقط في المناطق، وفي كل مكان يوجد فيه موظفون حكوميون، مشيرا إلى أن المعهد قام السنة الماضية بتنفيذ 300 برنامج، تم خلالها تدريب 7500 متدرب خارج مقرات المعهد، لافتا إلى أن الموظف يستطيع الآن الحصول على تدريب وهو في منزله من خلال منصة إثراء.