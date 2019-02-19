تحديثات كبيرة في 3 هواتف آيفون جديدة

كشفت تسريبات جديدة أن شركة أبل - Apple ستطلق خلال العام الجاري 3 طرازات مختلفة من هواتف آيفون - iPhone، تتضمن تحديثات كبيرة، وفقا للعين الإخبارية.

ونقل موقع "theverge.com" الأمريكي المختص بمتابعة أخبار التكنولوجيا عن المحلل التكنولوجي التايواني الشهير، مينج-تشي كو، قوله إن أحد تلك الطرازات مزود بـ 3 كاميرات.

وتستمر التطويرات التقنية الجديدة لهواتف آيفون المنتظرة، حيث ستزود أبل هواتفها بإمكانيات أكثر تطورا بالنسبة لنظام التعرف على الوجوه، وبسعة أكبر للبطارية لتكون أقوى وأطول عمرا.

وتأتي الهواتف الجديدة مع وحدة الشحن اللاسلكي "AirPower" القادرة على شحن جهاز أو أكثر بسهولة، ومن المتوقع أن يتم طرحها قريبا، وتحديدا خلال النصف الأول من العام الجاري.

كما تأتي مزودة بغطاء مصنوع من الزجاج البلوري فروستيد جلاص "Frosted Glass" مشابه للغطاء الخلفي الموجود في هواتف بيكسل 3 "Pixel 3".

أما شاشات الهواتف، فستحافظ شركة أبل على نفس المقاسات، كما سيستمر الاعتماد على شاشات الـ "إل سي دي" "LCD" بالنسبة للطراز الأقل إمكانيات من بين الهواتف الـ3.

وستعتمد الشركة على موصلات الشحن ونقل البيانات الخاصة بها من طراز لايتنج "Lightning" بدلا من الاعتماد على منافذ الشحن يو إس بي – سي "USB-C" الأسرع والأكثر تطورا التي تستخدمها جميع الشركات المنافسة في الوقت الحالي.

وإلى جانب ذلك، تنتشر بعض الشائعات عن تطويرات أخرى خاصة بإضافة بعض التحديثات لجهازي "أي باد تاتش" و"أي باد ميني"، حيث سيتم تزويدهما بشاشات أكبر حجما يبلغ قياسها 10.2 بوصة بدلا من 9.7 بوصات.