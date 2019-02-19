الان تتابع هواوي: اعتقال المديرة المالية للشركة وراؤه دوافع سياسية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بكين- الخليج 365:

قال رين تشينغ في مؤسس شركة هواوي الصينية العملاقة لتكنولوجيا الاتصالات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) يوم الإثنين، إن اعتقال ابنته المديرة المالية للشركة منغ وان تشو يخفي خلفه دوافع سياسية.

وقال تشينغ في خلال مقابلة مع (بي.بي.سي): أولاً أعترض على ما قامت به الولايات المتحدة. هذا النوع من التصرفات ذات الدوافع السياسية غير مقبول.

واعتقلت كندا منغ يوم الأول من ديسمبر كانون الأول بطلب من الولايات المتحدة.

واتهمت منغ بالتحايل البنكي والإلكتروني، فيما يتصل بانتهاك عقوبات فرضتها واشنطن على إيران.