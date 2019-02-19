دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تسريبات تكشف مميزات غير متوقعة بهواتف آيفون الجديدة 2019

تعتزم شركة آبل الأمريكية طرح 3 إصدارت جديدة من هاتفها آيفون في الأسواق خلال العام الجاري 2019 وهم: "آيفون XR و XI وXI Max".

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ونقلت صحف أمريكية عدة تسريبات كشفت عن عدد من المفاجئات بالهواتف الجديدة من آبل؛ حيث سيضم أحد الأجهزة 3 كاميرات بينما سيعتمد هاتف أخر على شاشة "إل سي دي" الرخيصة عوضًا عن شاشة "أوليد" بينما ستشهد الهواتف الثلاثة تعزيز خاصية التعرف عن طريق الوجه.

وأوضحت التسريبات ـ التي نقلتها الصحف ذاتها ـ إلى أن هواتف آيفون ستُحافظ على النتوء وحجم الشاشة بالإضافة إلى تعزيز قوة البطارية ودعم غطاء الهاتف بما يعرف بالزجاج المسنفر Frosted Glass على غرار هاتف بيكسل 3 فضلاً عن خاصية النطاق الفائق العرض لضمان تحميل ثنائي بشبكة الـ"WI FI واي فاي" حتى يكون المستخدم قادرًا على تحميل أكثر من شيء في الوقت ذاته.

وجاءت التسريبات أيضًا بأن هاتف آيفون سواصل الاعتماد على موصل "لايتنينغ" بدلًا من الاعتماد على منفذ "يو إس بي سي" الذي يتيح للمستخدمين أن يشحنوا هواتفهم بشكل أسرع.

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وأفادت التقارير الصحفية ذاتها أن هاتف آيفون XR سيأتي بسعر 749 دولارًا، بينما سيأتي هاتف آيفون XI بمقابل 999 دولارًا أما هاتف آيفون XI Max فسيأتي بسعر يبدأ من 1099 دولارًا.المزيد:

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