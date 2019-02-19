شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: إحباط محاولة تسلل لعناصر "داعش" فى ديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى عراقي، بأن قوة من الحشد الشعبى أحبطت محاولة تسلل لعناصر "داعش" الإرهابى فى ديالى، مبينا أنها إصابة عنصرين من التنظيم المتشدد.

وقال المصدر ـ فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين - إن "قوة من اللواء 110 للتابع للحشد الشعبى أحبطت محاولة تسلل لمسلحى داعش فى قرية العساكرة فى السعدية شمال شرقى ديالى".

وأشار المصدر الذى طلب عدم الكشف عن اسمه إلى أن "القوة تمكنت من إصابة اثنين من عناصر التنظيم"، موضحًا أن "المتسللين كانوا يرومون زراع عبوات ناسفة وما شابه".



وأضاف أنه "بعد التصدى لهم، لاذوا بالفرار نحو عمق جبال امام ويس"، موضحًا أن "الوضع الآن تحت السيطرة".



يذكر أن القوات الأمنية والحشد الشعبى تتمكن من إحباط العديد من هجمات عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى فى مناطق متفرقة من البلاد، حيث توقع خسائر فادحة بين صفوف عناصره.