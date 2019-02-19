شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة مروجي شائعة انتشار «كورونا» بوادي الدواسر إلى النيابة العامة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أكد وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، الدكتور هاني بن عبدالعزيز جوخدار، استقرار الأوضاع في مستشفى محافظة وادي الدواسر العام.

ونفى جوخدار، ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين عن انتشار فيروس كورونا وسط أعداد كبيرة من المراجعين وأهالي المحافظة.

وأكد أن الوضع مستقر تماماً في وادي الدواسر، وليس هناك حالات مثلما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنه تم تسجيل بعض الحالات وتمت السيطرة عليها ولا داعي للقلق.

يأتي ذلك فيما شرعت محافظة وادي الدواسر، في إحالة عدد من مروجي الشائعات بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحمل معلومات مغلوطة دون تثبت حول مرض كورونا إلى النيابة العامة لمقاضاتهم.