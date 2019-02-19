سلطان: أكاديمية الفنون الأدائية تصقل مواهب المنطقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، أمس، بحضور الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، الاجتماع التحضيري لمجلس أمناء أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، في مبنى الأكاديمية بالمدينة الجامعية في الشارقة.

ورحب سموه -في بداية اللقاء- بأعضاء المجلس، مؤكداً أهمية دورهم في العمل على الإجراءات والخطط كافة اللازمة لتدشين الأكاديمية وتفعيل دورها الأكاديمي والفني، مشيراً سموه إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل، وتكاتف الجهود لاستكمال الجوانب الإدارية والأكاديمية والفنية واللوجستية كافة.

ولفت صاحب السمو حاكم الشارقة، إلى دور الأكاديمية الهادف إلى تأهيل الدارسين وفق علوم أكاديمية علمية، وصقل المواهب الفنية في المنطقة وتوفير البيئة الخصبة للإبداع من خلال مبنى متكامل يضم المرافق اللازمة وتسهيلات إدارية لعرض الأعمال المسرحية.

وناقش الاجتماع أدوار الأعضاء والمتطلبات المستقبلية، وعدداً من الموضوعات الإدارية والأكاديمية واتخذ حيالها القرارات المناسبة.

وأعلن المجلس عن مسابقة تصميم الشعار الخاص بالأكاديمية، الذي تتاح فيه الفرصة للمبدعين من داخل الدولة للمشاركة عبر الموقع الإلكتروني www.spaa.ae والحصول على جائزة تقدر ب10 آلاف درهم للفائز بالمسابقة، في موعد أقصاه 28 فبراير/ شباط 2019.

وعلى هامش اجتماع المجلس، تفقد صاحب السمو حاكم الشارقة، جاهزية مبنى أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، مستمعاً سموه إلى شرح واف من المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، حول ما تضمه الأكاديمية من مسرح ذي مدرج روماني وفق أعلى المواصفات العالمية، ومرافق، وقاعات، واستديوهات مجهزة بتقنيات صوتية وبصرية وضوئية عالية الجودة.

واطلع سموه على استراحات الدارسين والجلسات المخصصة لهم، التي تتميز بتصاميم هندسية تعكس الفن المعماري الإسلامي كجزء مهم في توفير بيئة مناسبة محفزة على الإبداع للدارسين والفنانين. (وام)