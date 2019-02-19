رؤساء تحرير الصحف يبحثون دور الإعلام في عام التسامح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد رؤساء تحرير الصحف المحلية في الدولة اجتماعاً تنسيقياً في مقر جريدة الخليج بالشارقة تم خلاله بحث الدور الهام الذي تضطلع به وسائل الإعلام المحلية خلال «عام التسامح» ومناقشة عدد من المقترحات التي تدعم هذه المبادرة الوطنية الهامة.

كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك بين مختلف الصحف المحلية والاستفادة من التجارب المختلفة لها بما يعزز دور الإعلام الوطني في تسليط الضوء على الإنجازات الملموسة للدولة في مختلف المجالات وإبراز مكانتها الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حضر الاجتماع، محمد جلال الريسي المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات «وام» وخالد عبدالله تريم رئيس مجلس إدارة دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر رئيس تحرير جريدة ”الخليج 365”، ومحمد الحمادي رئيس تحرير صحيفة الرؤية ومنى بوسمرة رئيس تحرير جريدة البيان وحمد الكعبي رئيس تحرير جريدة الاتحاد ورائد برقاوي رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الخليج وعبدالحميد أحمد رئيس تحرير صحيفة الجلف نيوز وسامي الريامي رئيس تحرير صحيفة الإمارات اليوم ومصطفى الزرعوني مدير تحرير صحيفة خليج تايمز ومحمود حسونة مدير تحرير جريدة ”الخليج 365” ومينا العريبي رئيس التحرير صحيفة «ذَا ناشونال» ومحمد المزعل مدير تحرير جريدة «جلف نيوز» وعبدالله عبدالكريم مدير التغطية الإعلامية في وكالة أنباء الإمارات «وام».

وكان الاجتماع قد استهل بكلمة ألقاها رائد برقاوي رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الخليج رحب خلالها بالمشاركين، متمنياً لهم التوفيق والخروج بما ننشده من تعزيز آليات التعاون خلال «عام التسامح» الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وتوجه محمد جلال الريسي المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات «وام» بخالص الشكر والتقدير إلى صحيفة ”الخليج 365” على استضافتها هذا الاجتماع الذي جاء في وقته لبحث مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى ترسيخ قيمة التسامح، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين وسائل الإعلام المحلية للمساهمة جميعاً في إبراز إنجازات الدولة محلياً وخارجياً بما يتناسب مع مكانتها الإقليمية والعالمية.

وناقش الاجتماع عدداً من الأحداث والفعاليات التي تستضيفها الدولة خلال العام الجاري وسبل توفير الدعم الإعلامي اللازم لها من أجل تحقيق أهدافها على الوجه الأمثل، كما بحث عدداً من المقترحات الخاصة بجمعية الصحفيين.

وبحث الاجتماع كذلك الدور الهام الذي تضطلع به الصحف ووسائل الإعلام المحلية خلال عام 2019 «عام التسامح» إضافة إلى عدد من المقترحات التي تدعم هذه المبادرة الوطنية المهمة وغيرها من الأحداث والفعاليات التي تستضيفها الدولة خلال العام الجاري وتوفير التغطية الإعلامية اللازمة لها لتحقيق أهدافها بالشكل الأمثل.(وام)