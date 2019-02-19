شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: محاولة قطر شق صف الدول الأربع لن تنجح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن محاولة قطر شق صف الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، السعودية والإمارات ومصر والبحرين، عبر الأخبار الكاذبة لن تنجح، لافتاً إلى أن تخبط الدوحة لا يزال مستمراً.

وقال قرقاش في تغريدات عبر حسابه على موقع «تويتر» أمس الاثنين: «الاستراتيجية القطرية لفك الأزمة في أزمة، فالإضرار بالدول الأربع عبر ما يعرف بالأخبار الكاذبة ليس بالاستراتيجية، والأزمة حوّلت قطر إلى دولة القضية اليتيمة، الأسطوانة المكررة المشروخة، والقاعات الخالية، وعدم الاهتمام الدولي هو حال استراتيجية الدوحة اليوم».

وأضاف قرقاش:«في هذا السياق يستمر تخبط الدوحة، ولا شك في أن مبعثه اليأس وتناقض الآراء، فمحاولة شق صف الدول الأربع يصطدم بالموقف المبدئي لهذه الدول، وعلى رأسها الرياض، هناك حاجة للدوحة للتخلي عن نرجسيتها في بحثها عن حلّ دربه واضح».

يذكر أن الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، قطعت علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو/ حزيران 2017 بسبب دعم الدوحة للإرهاب وتدخلها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.