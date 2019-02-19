السعودية تتعهد بخفض التصعيد بين الهند وباكستان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء أمس، إسلام آباد، متوجهاً إلى الهند محطته الثانية في جولته الآسيوية. واتفقت السعودية وباكستان على سلام شامل في الشرق الأوسط وفق المبادرة العربية، كما شدد الجانبان على حق الفلسطينيين بدولة مستقلة عاصمتها القدس. واتفقتا على أن الحوار هو السبيل الوحيد للسلام بين الهند وباكستان، إضافة إلى أهمية التسوية السياسية لاستقرار أفغانستان، في حين أكدت الرياض أن إيران هي الراعي الأول للإرهابيين في العالم.

والتقى الأمير محمد بن سلمان، في اليوم الثاني من زيارته لباكستان بمقر إقامته في إسلام آباد، رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور محمد صادق سنجراني، يرافقه رؤساء الكُتل والجمعية وأعضاء المجلس.

وأصدر الأمير محمد بن سلمان أمراً بالإفراج عن 2107 سجناء باكستانيين في السعودية بأثر فوري. وقال وزيرا الخارجية شاه محمود قريشي، والإعلام فؤاد شودري، في تغريدتين على «تويتر» أمس، إن ولي العهد السعودي أفرج عن السجناء الباكستانيين بناء على طلب من رئيس الوزراء عمران خان.

وخلال كلمة له في العاصمة الباكستانية، أكد ولي العهد السعودي‫ أن بلاده قادرة على استقطاب 50 مليون سائح كهدف في رؤية المملكة 2030. وقال: لدى السعودية كل المقومات الاقتصادية والتاريخية للتحول إلى وجهة عالمية والعمل مستمر لبناء مستقبل عظيم للسعودية وباكستان.

وقال رئيس وزراء باكستان «إن وصف الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نفسه سفيرا لباكستان في المملكة يعد مصدر فخر لكل باكستاني».

وأضاف إن هذه العبارة من ولي العهد السعودي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وتحظى بإشادة كبيرة من الشعب الباكستاني.

في الأثناء، تعهدت السعودية بالقيام بدور لنزع فتيل التوترات بين الهند وباكستان، وذلك بعد تفجير أسفر عن مقتل أكثر من 40 من قوات شبه عسكرية في القسم التابع للهند من كشمير الأسبوع الماضي. وقال عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، في مؤتمر صحفي، في إسلام آباد، «هدفنا هو السعي لتهدئة التوترات بين البلدين والوقوف على ما إذا كان هناك طريق لحل تلك الخلافات بصورة سلمية».

من جهة أخرى، أكد الجبير، أن إيران الراعي الرئيسي للإرهاب في العالم منذ عقود؛ متسائلاً: «كيف لإيران أن تتهم الآخرين بالقيام بأنشطة إرهابية وهي الراعي للإرهاب؟». وقال «إن السعودية وباكستان تحرزان تقدماً في تحقيق الأهداف من التنمية عبر التعاون الاقتصادي والاستراتيجي الوثيق، ونقوم بوضع خارطة الطريق بتحديد الأهداف لتحقيقها في المجالات بما فيها محاربة الإرهاب والاقتصاد والثقافة والروابط الشعبية. وأضاف الجبير، وفقاً لصحيفة داون الباكستانية، أن إيران ترعى الإرهاب منذ الثورة الإيرانية عام 1979؛ مشيراً إلى أن طهران أنشأت جماعات إرهابية مثل حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن. وأكد الجبير أن المملكة ترغب في القضاء على آفة الإرهاب من على وجه هذا الكوكب، مضيفاً أن النظام الإيراني يواجه ضغوطاً من شعبه لذلك يلقي اللوم على الآخرين.(وكالات)