شرطة رأس الخيمة تبحث تحديات «المدينة الذكية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

ترأس اللواء علي بن علوان، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، اجتماعاً تنسيقياً مع فريق عمل «المدينة الذكية»، لمتابعة سير العمل في المشروع وآخر مستجداته ومراحل التنفيذ، التي وصل إليها منذ انطلاقته، والتعرف على التحديات والعمل على تذليلها ووضع الضوابط والقواعد بهذا الشأن، وذلك في قاعة الاجتماعات الكبرى بالقيادة.

واستعرض الاجتماع بشكل مفصل الأعمال والمهام الموكلة للفريق، وما يتطلب ذلك من تضافر الجهود ومضاعفة الطاقات، والعمل الدؤوب، لتوفير كافة مستلزمات إنجاح مهامه وتكاليفه، داعياً فريق العمل إلى مضاعفة الجهود والتعاون، وتم استعراض البنود الواردة في جدول الأعمال وفي اجتماعات فرق العمل التي انطلقت أعمالها خلال العام الجاري 2019 واستعدادات الفريق لتنفيذ وتطبيق التوجيهات الواردة.

كما بحث الاجتماع القرارات والتوصيات، التي اتفق عليها، وناقش بعض المقترحات الخاصة بآلية التنسيق والتعاون، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العمل والتكامل بين الشرطة والجهات المعنية ضمن فريق عمل واحد في تعزيز الأمن والاستقرار والارتقاء وفق نهج استراتيجي مدروس يسعى إلى تحقيق المعايير والمؤشرات الأمنية في كافة المجالات.