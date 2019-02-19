شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، أمس توقيع اتفاقية مبادئ بين شركة الاتحاد للقطارات، المطوّر والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في الإمارات، مع «موانئ أبوظبي»، الشركة المشغلة للموانئ التجارية والمجتمعية في أبوظبي إضافة إلى مرافئ الفجيرة ومدينة خليفة الصناعية، بهدف ربط ميناء خليفة بشبكة السكك الحديدية الوطنية.

أقيمت مراسم التوقيع في ميناء خليفة، بحضور د.سلطان الجابر، وزير دولة رئيس مجلس إدارة «موانئ أبوظبي»، وقام بالتوقيع كل من المهندس شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، والكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للموانئ.

وقام سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد بجولة في الميناء اطّلع خلالها على سير الأعمال في مركز مراقبة حركة الملاحة البحرية.

وقال سموه، إن توقيع اتفاقية مبادئ بين الاتحاد للقطارات وموانئ أبوظبي، سيكون له آثار إيجابية شاملة ومتنوعة، وستعود فوائده المتعددة على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني والمجتمع، فاليوم مع مرور أكثر من نصف البضائع المتجهة من وإلى دول مجلس التعاون الخليجي عبر موانئ الإمارات، سيسهم ربط ميناء خليفة بشبكة السكك الحديدية الوطنية في رفع القدرة التنافسية وتعزيز مكانة الدولة كمركز رائد للتجارة والخدمات اللوجستية، منوهاً سموه بأنه من المتوقع أن تكون محطة القطارات في ميناء خليفة الأكبر من نوعها في الشبكة مع قدرتها على استيعاب 2.4 مليون حاوية سنوياً.

وأضاف سموه: لقد تم تصميم محطة القطارات في ميناء خليفة لتعزيز كفاءة وفعالية البنية التحتية، ولرفع الطاقة الاستيعابية للموانئ ونقل المزيد من البضائع بطريقة أكثر اقتصادية وموثوقية، ومع مقدرة القطار الواحد على نقل حمولة 300 شاحنة.

وأكد سلطان الجابر، أن شركة أبوظبي للموانئ ماضية في تعزيز مكانة الإمارات في خريطة الاقتصاد والتجارة العالمية، من خلال تطوير مشاريع بنية تحتية وربطها بشبكات النقل، لتقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية حاضراً ومستقبلاً.