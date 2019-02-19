وزير الداخلية الإماراتي يدشن "حميم"

اسماء السيد - دبي: دشن الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، خلال زيارته معرض "نافدكس" في دورته الخامسة زورق القيادة في جهاز حماية المنشآت "حميم" الذي يدخل الخدمة لصالح القوات المسلحة الإماراتية والخاصة بجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، وتم تصنيعه وتجهيزه بشراكة استراتيجية بين شركة أبوظبي لبناء السفن واحدى الشركات العالمية المرموقة في مجالات صناعة السفن العسكرية. ورفع العلم الإماراتي عليه، وتجول فيه مستمعا إلى أهم ميزاته والتقنيات التي يقدمها.



حيث إن الزورق لديه الإمكانية لهبوط طائرات الهيلوكوبتر على متنه، فضلا عن إمكانية استخدامه في أغراض متعددة لصالح حرس السواحل الإماراتي.

وصنع زورق "حميم" في رومانيا من قبل شركة هولندية وتم جلبه إلى دولة الإمارات وتمت إجراءات ربط أنظمة الزورق في شركة أبوظبي لبناء السفن، ويبلغ طوله 67 مترا وعرضه 11 متر.

7 مليارات درهم.. صفقات اليوم الثاني

من جهته أعلن العميد ركن محمد خميس الحساني المتحدث الرسمي لمعرض "آيدكس" عن توقيع صفقات بقيمة تجاوزت 7.019 مليار درهم خلال اليوم الثاني من فعاليات معرضي "أيدكس" و"نافدكس" 2019، توزعت العقود المبرمة على 6 شركات دولية و18 شركة محلية، لتصل قيمة الصفقات المبرمة في اليومين الأولين إلى حوالي 12 مليار درهم إماراتي توزعت على 57 شركة محلية ودولية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي حضره العقيد الركن بحري فهد ناصر الذهلي المتحدث الرسمي باسم معرض الدفاع البحري "نافدكس" أن القيمة الإجمالية للصفقات المبرمة مع الشركات الخارجية في اليوم الثاني للمعرض بلغت 5.871 مليار درهم، تضمنت التعاقد مع شركة "راثيون" الأمريكية لشراء منصات إطلاق صورايخ والخاصة بنظام الباتريوت لصالح القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 5.730 مليار درهم، وشركة "ساوي للإلكترونيات" النمساوية لتأهيل ورفع كفاءة الألغام النمساوية لصالح القوات البرية بقيمة 1.093 مليون درهم، فضلاً عن التعاقد مع شركة "جي إس سي هاي بيرسيشن" الروسية لتوفير قطع غيار وإصلاح لنظام الكورنيت لصالح قيادة سلاح الصيانة العامة بقيمة 12 مليون درهم.

صفقات خارجية

وتابع الحساني أن الصفقات الخارجية تضمنت التعاقد مع شركة "باتريا فاكتوري" الفنلندية لتقديم المساندة الفنية لآليات الباتريا لصالح قيادة سلاح الصيانة العامة بقيمة 30 مليون درهم، وشركة رينو الفرنسية للشاحنات لشراء 30 آلية رينو لصالح القوات المسلحة بقيمة 49.427 مليون درهم، إلى جانب التعاقد مع شركة "تاليس للأنظمة الجوية" الفرنسية لتقديم الإسناد الفني وتوريد معدات وقطع غيار لمشبهات التدريب البحري لصالح القوات البحرية بقيمة 49.020 مليون درهم.

وأكد أن معرضي "أيدكس 2019" و"نافدكس 2019" يتيحان منصة استراتيجية عالمية لقواتنا المسلحة لعقد الشراكات الفاعلة وتحقيق الأهداف الإستراتيجية المتمثلة في تعزيز قدراتنا الدفاعية والأمنية بالعمل جنباً إلى جنب مع أبرز اللاعبين المعنيين بقطاع الدفاع البحري والجوي والبري محلياً ودولياً.

حرس الرئاسة

من جانبه ذكر العقيد الركن بحري فهد ناصر الذهلي، المتحدث الرسمي باسم معرض الدفاع البحري " نافدكس"، بأن قيمة العقود الموقعة مع الشركات المحلية وصلت إلى ما يقارب 1.148 مليار درهم شملت التعاقد مع شركة الفهد للأنظمة الأمنية لتركيب وصيانة أنظمة أمنية لصالح القوات المسلحة بقيمة 4.499 مليون درهم، والتعاقد مع شركة أبوظبي للأنظمة الذاتية لتقديم خدمات الدعم الفني لنظام استقبال الفيديو لصالح حرس الرئاسة بقيمة 6.208 مليون درهم، والتعاقد مع شركة بن حمودة لخدمات الصيانة والإصلاح وتوفير قطع غيار والمواد المستهلكة لصالح الصيانة العامة بقيمة 5 ملايين درهم.

وأشار إلى أنه تم التعاقد مع شركة أحمد المزروعي لتقديم خدمات وتركيب أهداف ميدان الثقيلة لصالح قيادة الطيران المشترك بقيمة 4.930 مليون درهم، وشركة "مابلين" لتوريد قطع غيار ومعدات لصالح القوات الجوية بقيمة 12 مليون درهم، وشركة إنترناشيونال جولدن جروب لتوريد ذخائر خفيفة لصالح القوات المسلحة بقيمة 407.770 مليون درهم، فضلاً عن التعاقد مع شركة محمد عبدالرحمن لتقديم خدمات الصيانة والعمره وتوفير قطع الغيار والمواد المستهلكة إضافة إلى خدمات قطر المركبات آليات كاتربلر لصالح قيادة الصيانة العامة بقيمة 7 ملايين درهم.

سلاح التموين

وأفاد أنه تم التعاقد أيضا مع شركة "الصحراء" لتقديم خدمات التوصيل والقطر للمواد والآليات والمعدات لصالح قيادة سلاح التموين والنقل بقيمة 45 مليون درهم، وشركة "الطيف" لشراء ذخائر خفيفة ومتوسطة لصالح قيادة سلاح التموين والنقل بقيمة 4.295 مليون درهم، وشركة EMARINE لتقديم خدمات الاتصالات خط الشريان لصالح سلاح الإشارة بقيمة 6.830 مليون درهم.

وتضمنت صفقات اليوم الثاني التعاقد مع شركة "الإمارات لتكنولوجيا الدفاع" لتقديم خدمات الإسناد الفني لصيانة وإصلاح الآليات وتوريد قطع الغيار والمدافع لجميع آليات القوات المسلحة لصالح قيادة الصيانة العامة بقيمة 69 مليون درهم، وشركة Site Technology لتقديم صيانة أنظمة أمنية وشبكات الحاسب الآلي لصالح وحدات القوات المسلحة بقيمة 1.500 مليون درهم، وأكاديمية ربدان لإنشاء مركز المؤهلات العسكرية لصالح مديرية القوى البشرية بقيمة 140 مليون درهم.

النفايات الطبية

كما تم التعاقد مع شركة "ثري دايمنشنز" لمراكز اللياقة البدنية لصالح وحدات القوات المسلحة بقيمة 15.016 مليون درهم، وشركة "كونكورد ميديكال ويست" لتقديم خدمات ومعالجة النفايات الطبية لصالح الخدمات الطبية بقيمة 2.394 مليون درهم، وشركة "إنجازات" لتوفير خدمات الاتصالات وصيانة البرامج والأجهزة الإلكترونية لصالح وحدات القوات المسلحة بقيمة 395 مليون درهم، إلى جانب التعاقد مع شركة "أوجاستا ويست لخدمات الطيران" لنظام البث المباشر لصالح قيادة الطيران المشترك بقيمة 7.100 مليون درهم، وشركة "دروع" للدفاع لشراء الأسلحة والذخائر الخفيفة والمتوسطة لصالح وحدات القوات المسلحة بقيمة 14.466 مليون درهم.

تدريب الإماراتيين على التصنيع التكنولوجي

وخلال اليوم الثاني من "آيدكس" ابرمت شركة ليوناردو دي ار اس الرائدة في مجال الابتكار التكنولوجي ومورد رئيسي للمنتجات والخدمات المتكاملة بالولايات المتحدة الامريكية في المجال العسكري اتفاقية تعاون مع مجموعة انترناشيونال جولدن جروب "آي جي جي" المتخصصة في مجال استيراد وتصدير المنتجات العسكرية الاماراتية، وذلك لدعم مشاريع القوات المسلحة الإماراتية.

وأكد بيل جويان نائب الرئيس والمدير العام لشركة ليوناردو دي ار اس ان الشركة ستقوم بإنشاء مركز متطور بمجمع آي جي جي الصناعي لتوفير الدعم الفني والتقني للقوات العسكرية الإماراتية وتشمل توظيف وتدريب المواطنين الإماراتيين لشغل مناصب في قطاع التصنيع التكنولوجي. مشيرا الى ان التعاون سيشمل دمج أنظمة الاتصالات المتقدمة لدعم العديد من مشاريع C4I التكتيكية وأنظمة تزويد الطاقة للمركبات القتالية على متن الناقلة الحربية بما يصل إلى 120kw كيلو-وات من الطاقة الكهربائية المتنقلة التي تغذي الأنظمة المعقدة والتي تعمل بأنظمة C4ISRبالاضافة الى الرادارات وغيرها من الاجهزة الاستطلاعية.

وأوضح حرصهم على توفير التوجيه الإداري والدعم التقني اللازم لتفعيل العمل المشترك والمتبادل بين القوات الأمريكية والإماراتية مما يسمح لها بالعمل بشكل مترابط وعلى نطاق أوسع.