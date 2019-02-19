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© REUTERS / Asmaa Waguih
هذا وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم عن مقتل إرهابي وشرطيين أثنين، أثناء عملية أمنية في حي الجمالية بالقاهرة القديمة، بالقرب من الجامع الأزهر.
وأكد البيان إلى أنه خلال ضبط الإرهابي والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابي ومقتل أمين شرطة من الأمن الوطني وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابة اثنين ضباط أحدهم من الأمن الوطني والآخر من مباحث القاهرة واحد ضباط الأمن العام.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية المصرية تكشف عن هوية منفذ تفجير "حي الجمالية" بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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