الداخلية المصرية تكشف عن هوية منفذ تفجير "حي الجمالية" بالقاهرة

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موسكو — سبوتنيك. وأعلن النائب العام المصري المستشار نبيل صادق بتشكيل فريق من النيابة العامة لفتح تحقيق عاجل في الحادث، الذي أودي بحياة 3 أشخاص هم الإرهابي ورجلا أمن، وإصابة 3 آخرين.

هذا وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم عن مقتل إرهابي وشرطيين أثنين، أثناء عملية أمنية في حي الجمالية بالقاهرة القديمة، بالقرب من الجامع الأزهر.

وأكد البيان إلى أنه خلال ضبط الإرهابي والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابي ومقتل أمين شرطة من الأمن الوطني وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابة اثنين ضباط أحدهم من الأمن الوطني والآخر من مباحث القاهرة واحد ضباط الأمن العام.