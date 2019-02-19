دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي التكنولوجيا الأنيقة عنوان جهاز Honor View

ماهي الأشياء التي تجعل منHonor View 20 مميزاً عن غيره من الأجهزة؟

نثق كل الثقة أن هذا المنتج يحتل مكانة الريادة بين جميع الهواتف الذكية الأخرى، فهو هاتف يحتوي على كل ما يحتاجه المستخدم من الأداء الممتاز، الشاشة الكبيرة، المواصفات القياسية العالية، المساحة التخزينية الكبير، الكاميرة ذات بعدسة احترافية والتصميم الأنيق والعصري بألوانه الدارجة والمتنوعة إلى جانب الإكسسوارات الشبابية الأنيقة.

ومن الجدير بالذكر أن الإمكانيات الكبيرة المرهونة لتطوير منتجاتنا والحفاظ على سوية العمل في تقديم منتجات في غاية الروعة والمثالية، تجعلنا قادرين بكل تمكن من وضع مثل هكذا تقنية متطورة في خط إنتاجنا وتتقديمها للمستخدم بكل ثقة، حيث إن سلسلة Honer Viewتعتبر جزء رئيس من Line up Honer.

بالحديث عن الإمكانيات والقدرات المرصودة لإنجاح علامتكم التجارية، ما هي نسبة إنفاق الشركة على تطوير منتجاتها؟

خلال السنة الماضية أنفقت مجموعة هواوي أكثر من 10% من مجموع الإيدارات المقدر بمبلغ 108 مليار دولار على مستوى العالم، أي تم إنفاق قرابة العشرة مليارات، مما جعلنا نكون من أكثر خمس شركات استثماراً في هذا المجال حول العالم.

Honor View 20 alqiyady 1 Honor View 20

Honor View 20

تصميم عصري وشبابي alqiyady 1 تصميم عصري وشبابي

تصميم عصري وشبابي

إلى جانب التصميم الأنيق المتانة والأداء الممتاز alqiyady 1 إلى جانب التصميم الأنيق المتانة والأداء الممتاز

إلى جانب التصميم الأنيق المتانة والأداء الممتاز

شاشة عريضة alqiyady 1 شاشة عريضة

شاشة عريضة

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يعتبر اليوم استخدام الهاتف جزء من الحياة العصرية، كيف ترون هذا الموضوع من ناحية تطوير أجهزتكم لتناسب هذا التغير؟

أكثر ما نركز عليه في استراتيجية تطوير أجهزتنا هو معرفة ما يرغب به الشباب. لقد غيرنا في شكل شعار الشركة ليكون أقرب لروح الشباب وأكثر معاصرة للحياة اليومية. و قد غيرنا كلمة Honor من أسم إلى فعل لأننا نؤمن أن الشباب أكثر ديناميكية ويفضلون أن يتعاملون مع الأفعال.

حتى من ناحية الألوان، اعتمدنا على ألوان باهية وبراقة لتناسب رغبة الشباب باقتناء كل ما هو معاصر للموضة ودارج في هذه الأيام.

لماذا اخترتم الشراكة مع Moschino؟

كما أسلفت الذكر، نريد دائماً أن نكون أقرب للشباب ولا سيما أن الشباب يشكل الغالبية من المستخدمين في منطقة الشرق الأوسط، لذلك اخترنا هذه العلامة القريبة من الشباب والرائدة في تقديم كل ما هو عصري وثوري وأنيق.

بالحديث عن الأداء، لطالما واجه المستخدم العديد من المشاكل مثل عدم الاستجابة، ارتفاع الحرارة ..الخ

كيف استطعتم حل هذه المشكلة؟

نعي تماماً حجم التغير الذي تقوم به التكنولوجيا في حياتنا اليومية، حيث أن استخدام الانترنت منذ عشرين عام لا يشبه الاستخدام الحالي، كما أن الاستخدام في السنوات القادمة سيكون مختلف تماماً وسيزيد تعميم ما يسمى "انترنت الأشياء" مما يعني سيزيد الاعتماد على الهاتف في التحكم في كل ما من حولنا من الأجهزة التي نستخدمها في البيت أو في العمل.

لذلك قمنا بتطوير الأجهزة على أساس أن تكون مستعدة لهذا التغير وتلبي حاجات المستخدم دون هذا النوع من المشاكل الذي نعتبره خلفنا تماماً.

إلى جانب المواصفات والجودة العالية التي يتمتع بها الجهاز، الأسعار معقولة ومتاحة للجميع. أين تجدون أنفسكم بين المنافسين في هذا السياق؟

منافسنا الوحيد هو "نحن" وهدفنا الأساسي هو إرضاء المستخدمين بتقديم أعلى مواصفات بأفضل الأسعار. فبالحفاظ على هذا المستوى من العمل نثق تماماً أن سمعة علامتنا التجارية ستكون ممتازة وأن المستخدمون أنفسهم سيقومون بالترويج للأجهزة بالحديث عن تجربتهم الفريدة مع أجهزتنا.

كيف تتعاملون مع المحتوى الرقمي؟

حتماً المحتوى الرقمي من ضمن أهم أولوياتنا، أن أجهزتنا مصممة لتناسب التفاعل القائم بين المستخدم والمحتوى الرقمي لنضمن أفضل تجربة للمستخدم و من ناحية أخرى، لدينا فريق مختص ببناء محتوى رقمي تفاعلي يجذب المستخدمين المحليين من الشباب من كافة الفئات والشرائح المجتمعية. المزيد:

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