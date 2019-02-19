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© Sputnik . Sarah Nour Al-Deen
وأضافت: "بعد التحري تبين أن المختطفين كانوا من منطقة النخيب ومحافظتي كربلاء والأنبار"، مؤكدة: "الأجهزة الأمنية والعسكرية في منطقة الحادث باتخاذ إجراءات البحث والتحري والمتابعة لكشف ملابسات الحادث، لافتة إلى أنها ستعلن ما يستجد من تفاصيل".
وشهد العراق حادثة مماثلة بداية الشهر الحالي، حيث اختطف عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، ثلاثة أشقاء، شمالي محافظة صلاح الدين، وسط البلاد، ثم قام بإعدامهم بعد يومين من عملية الاختطاف.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق... مجهولون يختطفون 12 شخصا في الأنبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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