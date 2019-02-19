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موسكو — سبوتنيك. صرحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صادر عن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، روبرت بالادينو، اليوم الاثنين "ترحب الولايات المتحدة بالنجاح الأخير في إيصال قافلة الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والهلال الأحمر العربي السوري وتقديم مساعدات إغاثة لأكثر من 40 ألف نازح في مخيم رُكبان جنوب شرقي سوريا".
© Sputnik . Zahraa Hussein EL Amir
وأضاف بالادينو "تمثل القافلة الإنسانية الأخيرة خطوة إيجابية ونحث روسيا على المساعدة في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل دوري".
يذكر أن مراكز التنسيق الروسية السورية بشأن إعادة اللاجئين السوريين، أكدت أن موسكو سوف تساعد سوريا على فتح ممرين إنسانيين للنازحين الراغبين في مغادرة مخيم الركبان، ابتداء من الثلاثاء المقبل.
يشار إلى أن اليونيسف، ووكالات الأمم المتحدة في سوريا، تواصل الدعوة إلى حل آمن وطوعي وطويل الأمد، لمساعدة العائلات في الركبان، سواء من خلال تسهيل العودة الطوعية إلى منازلهم أو إلى أي مكان يختارونه، مع الحفاظ على أمانهم وكرامتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تحث روسيا على الاستمرار بإيصال المساعدات إلى مخيم الركبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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