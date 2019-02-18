شكرا لقرائتكم ماي ستتحدث إلى قادة الاتحاد الأوروبي بشأن «بريكزيت» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - أ ف ب | منذ 18 ساعة في 18 فبراير 2019 - اخر تحديث في 17 فبراير 2019 / 21:40

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها ستتحدث «في الأيام المقبلة» إلى كل قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ووجهت رسالة إلى أعضاء البرلمان البريطاني للدعوة إلى الوحدة في مسألة بريكزيت.



وفي هذه الرسالة التي نشرت رئاسة الحكومة البريطانية فقرات منها مساء أول من أمس، تدعو ماي حزبها المحافظ إلى «تجاوز ما يؤدي إلى انقسامه».

وقالت إن المسؤولين المحافظين يجب أن يضحوا «بأفضلياتهم الشخصية» من أجل «الخدمة العليا للمصلحة الوطنية».

وكان البرلمانيون البريطانيون رفضوا الخميس مذكرة دعم لجهود ماي من أجل التوصل إلى تعديلات في الاتفاق حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، بعدما امتنع عدد من أعضاء حزبها عن التصويت حولها.

وتصف ماي في الرسالة هذا التصويت بـ «المخيّب للآمال»، لكنها تؤكد أنها ستواصل مساعيها لإدخال التعديلات المتعلقة بالحدود في إيرلندا، على الاتفاق. وحذرت: «لا أقلل من عمق وصدق تمسك الزملاء بوجهات نظرهم في هذه المسألة. لكنني أعتقد أن فشلاً في تحقيق التسويات اللازمة (...) سيخيّب آمال الذين انتخبوهم لتمثيلهم». وأضافت أن «حزبنا يمكنه أن يفعل ما فعله في أغلب الأحيان، أي تجاوز ما يؤدي إلى انقسامنا والتجمع وراء ما يوحدنا».

وذكر مكتب رئيسة الوزراء أن الوزير المكلف بريكزيت ستيف باركلي سيلتقي الاثنين كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه لمناقشة مقترحات تقدمت بها «مجموعة عمل» جديدة من حقوقيين بريطانيين تبحث عن بدائل في شأن «شبكة الأمان» في إيرلندا.

من جهة أخرى، أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية أن النائب العام جوفري كوكس سيلقي الثلثاء خطاباً «يحدد فيه التغييرات المطلوبة لإزالة أي خطر قانوني ببقائنا عالقين في شبكة الأمان إلى ما لا نهاية».

ومن بين ما ينص عليه الاتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حل أخير لتفادي عودة الحدود بين مقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية إيرلندا.

ويقضي هذا الحل ببقاء المملكة المتحدة ضمن اتحاد جمركي مع الاتحاد الاوروبي وبقاء مقاطعة ايرلندا ضمن السوق الأوروبية المشتركة للسلع وذلك لتفادي كل رقابة جمركية وتنظيمات مادية بين شطري إيرلندا.

ويفترض أن تغادر المملكة المتحدة في 29 آذار (مارس) الاتحاد الأوروبي. لكن البرلمان البريطاني رفض الشهر الماضي اتفاق الانفصال الذي تفاوضات ماي في شأنه، ما يمكن أن يؤدي إلى بريكزيت بلا اتفاق الشهر المقبل.