شكرا لقرائتكم رئيس الوزراء المصري يؤكد أهمية العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – «الحياة» | منذ 18 ساعة في 18 فبراير 2019 - اخر تحديث في 17 فبراير 2019 / 21:43

أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أهمية العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة. واستقبل مدبولي أمس وفد اللجنة اليهودية الأميركية الذي يزور مصر حالياً لبحث سبل تعزيز العلاقات مع مصر.



وأشاد رئيس الوزراء بالدور المهم الذي تقوم به اللجنة في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، وحرص اللجنة على التشاور والتنسيق المستمر مع مصر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وشدد مدبولي أن مصر حريصة على استمرار علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، مُشيداً بالدعم والمساعدات العسكرية التي تُقدمها واشنطن للقاهرة على مدار العقود الثلاثة الماضية، لا سيما في هذه الظروف التي تخوض فيها مصر حرباً ضد قوى الإرهاب والتطرف.

وصرح الناطق باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد، بأن أعضاء وفد اللجنة اليهودية الأميركية أعربوا عن تقديرهم للقاء رئيس الوزراء، مُؤكدين حرص اللجنة على المساهمة في تعزيز علاقات التعاون بين مصر والولايات المتحدة، والمساهمة في خدمة المصالح المشتركة بين مصر والولايات المتحدة، إيماناً منهم بأن مصر هي ركيزة الاستقرار في الشرق الأوسط، وأنها شريك لا غنى عنه للولايات المتحدة في جهودها لإحلال السلام في المنطقة.

وأشاد وفد اللجنة اليهودية الأميركية باهتمام الحكومة المصرية بترميم الآثار اليهودية في مصر والحفاظ على المخطوطات التاريخية، فعقّب رئيس الوزراء بأن تلك الآثار جزء لا يتجزأ من التاريخ والتراث الحضارى المصري، مثلها مثل الآثار الإسلامية والمسيحية، ومن ثم فإن الحكومة تقوم بالحفاظ على الآثار اليهودية وترميمها.

وفي حوار مفتوح مع الوفد الأميركي، أكد رئيس الوزراء أن البطالة أحد العناصر التي تجعل الشباب قابلاً للتأثر بالأفكار المتطرفة، ولذا فقد وضعت الحكومة على قمة أولوياتها زيادة الاستثمارات الحكومية في مجالات البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة والمشروعات القومية الكبرى، لتوفير فرص العمل للشباب، وهو ما أثمر عن انخفاض البطالة لما دون الـ 9 في المئة للمرة الأولى منذ 2010.

وعن جهود مصر في مكافحة الإرهاب ونتائج العملية الشاملة سيناء 2018، أكد رئيس الوزراء أن القوات المسلحة والشرطة المدنية حققتا نجاحات كبيرة في القضاء على قيادات الجماعات التكفيرية، واستهداف تجمعاتهم، وقطع خطوط الإمداد والتموين بين البؤر الإرهابية، لا سيّما أن العملية الشاملة استهدفت محاور واتجاهات في الوقت ذاته، ما انعكس على التراجع الكمي والنوعي للعمليات الإرهابية منذ بدء العمليات وحتى الآن.

وشدد على أن الحرب على الإرهاب تأخذ وقتاً من أجل القضاء التام على الإرهابيين وفلولهم، لكن المهم هو أن الاتجاه العام لنجاح الضربات الأمنية في تصاعد مستمر.