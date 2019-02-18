شكرا لقرائتكم البرلمان العربي يطالب القمة العربية الأوروبية بمكافحة التطرف والجريمة المنظمة وغسل الأموال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - «الحياة» | منذ 18 ساعة في 18 فبراير 2019 - اخر تحديث في 18 فبراير 2019 / 10:56

رفع البرلمان العربي مطالبه إلى القادة العرب والأوروبيين، التي تعكس تطلعات الشعب العربي، وذلك لعرضها على القمة العربية الأوروبية الأولى، التي ستُعقد بمدينة شرم الشيخ المصرية في 24-25 من الشهر الجاري.



وقال رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، في بيان له أمس (الأحد)، إن البرلمان العربي اعتمد هذه المطالب في جلسته التي عقدت يوم 12 شباط (فبراير) الجاري بالجامعة العربية، وذلك في سياق تعزيز العلاقات وتنسيقها بين العالم العربي وقارة أوروبا بما يخدم مصالح الشعبين العربي والأوروبي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة.

وأوضح أن مطالب البرلمان العربي في الجانب السياسي تمحورت حول القضية الفلسطينية، ومكافحة التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة وغسل الأموال، وسبل تكريس السلم والأمن الدوليين، والحلول السياسية للأزمات، وحماية مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون بشأن قضايا حقوق الإنسان، وحماية مبدأ استقلال القضاء وعدم التعقيب على أحكامه، ومكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، مؤكداً ضرورة تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية من خلال الشراكة والتعاون بين البرلمان العربي والبرلمان الأوروبي.

وأشار الدكتور السلمي إلى أن مطالب البرلمان العربي في الشأن الاقتصادي شملت تعزيز التعاون الاقتصادي والتجارة البينية والاستثمارات بين الجانب العربي والأوروبي ومواجهة التحديات المستقبلية في المجالات الاقتصادية، إضافة إلى التعاون في مجال التنمية المستدامة، والدعم التقني ونقل التكنولوجيا والمعرفة والاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، وسُبل دعم التنمية في الدول الأقل نمواً.

ونوه رئيس البرلمان العربي بأن مطالب البرلمان العربي في ما يخص الجانب الاجتماعي تمحورت حول قضايا الهجرة، والهجرة غير الشرعية، وبناء شراكة قوية بين الدول العربية والدول الأوروبية في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي، ‌وكفالة وضمان احترام الخصوصية الدينية للمسلمين الذين يعيشون داخل المجتمعات الأوروبية والحفاظ على كيان المرأة المسلمة وكرامتها وكفالة حرية اللباس الخاص بها.