شكرا لقرائتكم الحكومة الفلسطينية: تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - رام الله - «الحياة» | منذ 18 ساعة في 18 فبراير 2019 - اخر تحديث في 18 فبراير 2019 / 00:20

طالبت حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية بتحمل مسؤولياتها في التصدي للتصعيد الاحتلالي الخطير والمخالف للقوانين والقرارات الدولية كافة.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، أن تمويل حكومة الاحتلال لمشاريع استيطانية جديدة في البلدة القديمة من القدس المحتلة، إضافة إلى المشاريع الاحتلالية الأخرى التي يجري تنفيذها في المدينة، بهدف تغيير المعالم العربية الواضحة والحقيقية وطمسها لمدينة القدس المحتلة واستزراع ملامح أخرى غريبة ومغايرة للواقع الطبيعي ضمن مخططات التزييف والاستيلاء الاحتلالي على المدينة العربية المقدسة.

وشدد على أن سلطات الاحتلال بهذه الاعمال البشعة تبلغ أعلى ذروة في التوغل الاستيطاني، وترتكب مزيداً من الجرائم بحق شعبنا وبلادنا وعاصمة دولتنا.