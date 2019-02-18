شكرا لقرائتكم شكري في إرلندا لتعزيز العلاقات والتشاور في القضية الفلسطينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - «الحياة» | منذ 18 ساعة في 18 فبراير 2019 - اخر تحديث في 18 فبراير 2019 / 01:51

بدأ وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، زيارة إلى العاصمة الإرلندية دبلن، يعقد خلالها لقاءات لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما يشارك شكري في اجتماع تشاوري مصغر في شأن فلسطين.



وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، إن شكري يلتقي خلال زيارته إرلندا بكل من رئيس جمهورية إرلندا، ورئيس مجلس النواب، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة. كما يشارك في جلسة نقاشية في معهد الشؤون الدولية والأوروبية (IIEA)، حيث يلقي كلمة لاستعراض رؤية مصر في شأن تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا الدولية ذات الصلة. وأضاف أنه من المقرر أن يقوم شكري بغرس شجرة باسم مصر في حديقة فورملي الملحقة بقصر فورملي التاريخي الذي سيكون مقر الاجتماع التشاوري المصغر حول الشأن الفلسطيني. وقال حافظ إن مشاركة شكري في الاجتماع التشاوري تأتي في إطار الحرص المصري على الدفع بجهود دعم القضية الفلسطينية على الساحة الدولية، حيث من المتوقع مشاركة وزراء خارجية كل من إرلندا وفرنسا وفلسطين والأردن وقبرص والسويد وإسبانيا، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك للتباحث في شأن آخر المستجدات المتعلقة بعملية السلام في الشرق الأوسط.

وتعد زيارة شكري إلى إرلندا الأولى لوزير خارجية مصري منذ نحو 12 عاماً، كما تأتي تزامناً مع مرور أكثر من 40 عاماً على العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، حيث كانت مصر أول دولة عربية تؤسس علاقة رسمية مع إرلندا عام 1975، وافتتحت السفارة المصرية رسمياً عام 1978.

إلى ذلك، استقبل وزير العدل المصري المستشار محمد حسام عبدالرحيم أمس، السفير البريطاني في القاهرة سير جيفرى آدامز، في مقر الوزارة وذلك لمناقشة سبل وأوجه التعاون القضائي بين كل من مصر والمملكة المتحدة، لا سيما في مجال تبادل وتسليم المجرمين وتنفيذ الأحكام وتبادل الأوراق القضائية. كما بحث الطرفان وفق بيان طلبات الإنابة والمساعدة القضائية المتبادلة.