شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان: نعمل على بناء مستقبل عظيم للسعودية وباكستان والمنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - إسلام آباد – منى المنجومي | منذ 18 ساعة في 18 فبراير 2019 - اخر تحديث في 18 فبراير 2019 / 01:23

أكد ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، أن باكستان دولة عزيزة على الشعب السعودي بكافة أطيافه، مشيراً إلى أن باكستان «ستصبح قوية قريباً، وسنكون شركاء كما كنا دوماً».



وقال الأمير محمد بن سلمان خلال حفلة استقبال رسمية في القصر الرئاسي في إسلام آباد أقامها له رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أمس (الأحد)، عقب توقيع اتفاقات مشتركة مع باكستان بقيمة 20 بليون دولار: «نعمل على بناء مستقبل عظيم للسعودية وباكستان والمنطقة»، مضيفاً: «كلنا ثقة بالمستقبل المشترك والمشرق بين السعودية وباكستان».

وزاد: «لدي إيمان في منطقة الشرق الأوسط ونراهن على مستقبلها»، لافتا إلى أن السعودية قادرة على استقطاب 50 مليون سائح في الأعوام الـ 15 المقبلة.

واعتبر أن السعودية تمتلك كل المقومات الاقتصادية والتاريخية للتحول إلى وجهة عالمية.

بدوره، قال عمران خان: «نشكر ولي العهد السعودي على الزيارة، وكنا نتمنى إقامة أطول». (راجع ص5و6و7)

وعقد ولي العهد اجتماعاً ثنائياً مع رئيس وزراء باكستان، بعدها ترأس مع رئيس الوزراء المجلس التنسيقي السعودي - الباكستاني، وذلك في مقر القصر الرئاسي في إسلام آباد.

وتم خلال المجلس استعرض العلاقات التاريخية الوطيدة بين المملكة وباكستان، وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها، إضافة إلى بحث مجمل المستجدات والأوضاع على الساحتين الإسلامية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

وعقب الاجتماع شهد الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني، إبرام سبع اتفاقات ومذكرات تفاهم ثنائية بين الجانبين وهي: برنامج تعاون فني بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة الباكستانية للمواصفات وضبط الجودة، اتفاق تمويل توفير كميات من الزيت الخام ومنتجات بترولية إلى باكستان بين الصندوق السعودي للتنمية والحكومة الباكستانية، مذكرة تفاهم إطارية بين الصندوق السعودي للتنمية والحكومة الباكستانية لتمويل مشاريع توليد للطاقة الكهربائية في باكستان، مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وباكستان لدراسة فرص الاستثمار في قطاعي التكرير والبتروكيماويات في باكستان، مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وباكستان في مجال قطاع الثروة المعدنية في باكستان، مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين في مجال تطوير مشروعات للطاقة المتجددة في باكستان، اتفاق تعاون في مجال الرياضة.

وكان ولي العهد وصل مساء أمس، إلى اسلام آباد، وكان في استقباله لدى وصوله مطار قاعدة خان العسكرية، رئيس وزراء باكستان عمران خان، وقائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويدا وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، وسفير باكستان لدى المملكة رجا علي خان.

وفور نزوله من الطائرة أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً به، كما رافقت الطائرات الباكستانية المقاتلة طائرة ولي العهد لدى دخوله الأجواء الباكستانية ترحيبا بمقدمه، فيما صحب رئيس الوزراء الباكستاني، ولي العهد في موكب رسمي إلى القصر الرئاسي في إسلام آباد.

وسادت أمس، مظاهر الاحتفال والاستعدادات الاستثنائية العاصمة الباكستانية إسلام آباد، ترحيباً بولي العهد. وأعلنت سلطات العاصمة عطلة رسمية اليوم (الاثنين) ترحيباً بولي العهد، فيما كشف مسؤولون باكستانيون أنه تم إغلاق المجال الجوي للبلاد أثناء وصول الأمير محمد بن سلمان. وتوشحت شوارع العاصمة إسلام آباد بالعلمين السعودي والباكستاني، وصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الباكستاني عارف علوي، ورئيس الوزراء عمران خان.

وسيطرت مظاهر الاحتفال بالزيارة على وسائل الإعلام الباكستانية، لاسيما القنوات التلفزيونية التي تبث أناشيد خاصة باللغة الأوردية ترحيباً بالزيارة، وتقارير خاصة عن العلاقات الباكستانية - السعودية، وأثر زيارة ولي العهد على العلاقات الثنائية بين البلدين، وما تحمله من خير كبير لباكستان وشعبها.

بدوره، قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي: «إن زيارة الأمير محمد بن سلمان ستكون بداية لعهد جديد من العلاقات بين المملكة وباكستان».

وأضاف أن «السعودية تعد الصديق الأهم والأوثق لباكستان، فقد وقفت المملكة بجانب باكستان في كل المحن والأوقات الصعبة»، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين ستتحول إلى «شراكة اقتصادية».

ورحب وزير البترول في باكستان غلام سرور خان بزيارة الأمير محمد بن سلمان إلى بلاده. وقال في بيان صادر عنه: «إن زيارة ولي العهد ستكون بمثابة قدوم فصل الربيع إلى باكستان»، مضيفاً أن «زيارة ولي العهد ستأتي باستثمارات تاريخية إلى باكستان، وستقوم المملكة بإنشاء مصفاة للنفط في قوادر، فضلاً عن الاستثمار بملايين الدولارات في قطاعات أخرى»، مشيراً إلى أن الزيارة ستسهم في تعزيز وتطوير العلاقات العريقة القائمة بين المملكة وباكستان بشكل يعود بالفائدة المباشرة على الشعب الباكستاني.

من جانبه، أكد الملحق العسكري في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان العميد طيار ركن عبدالإله الكثيري، أهمية الزيارة التي يقوم بها ولي العهد إلى باكستان، نظراً للعلاقات العريقة التي تربط البلدين الشقيقين، لاسيما في المجالات الدفاعية والعسكرية.

وقال إن «القيادة العسكرية الباكستانية تنظر إلى زيارة ولي العهد على أنها زيارة تاريخية ستعزز من مكانة باكستان الإقليمية، وستكون لها نتائج إيجابية على الاقتصاد الباكستاني على المدى البعيد، وستسهم في تعزيز التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين».

وأشار إلى إشادة القيادة السياسية والعسكرية الباكستانية بدور قوات التحالف الإسلامي العسكري في مكافحة الإرهاب ودعم الأمن الإقليمي، وتجديد موقفها الداعم لقرارات المملكة فيما يخص الأمن الإقليمي.