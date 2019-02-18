شكرا لقرائتكم المغرب يلاحق الارهابيين العائدين والجزائر يواجههم بـ»إجراءات وقائية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرباط - أ ف ب | منذ 18 ساعة في 18 فبراير 2019 - اخر تحديث في 18 فبراير 2019 / 01:55

لا تُناقش قضية عودة عائلات الارهابيين في المجال العام في المغرب والجزائر، لكن سلطات البلدين مضطرة لمعالجة مشكلة عودة المقاتلين في صفوف تنظيم «داعش» في سورية والعراق، وإن بقيت أعدادهم أقل مقارنة بالجارة تونس.



وتعمل السلطات المغربية على إيقاف وملاحقة العائدين من القتال في صفوف «داعش»، والذين يواجهون عقوبات تتراوح ما بين 10 و15 سنة سجناً بمقتضى قانون تم إقراره عام 2015.

وقال مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية عبد الحق خيام لوكالة «فرانس برس» إن عودة هؤلاء إلى بلادهم «تشكل خطراً حقيقياً». وقدر عدد المغاربة المقاتلين في صفوف التنظيم في العراق وسورية بأكثر من 1600 فرد بحسب حصيلة رسمية عام 2015.

وأوضح أن «أكثر من 200 بين هؤلاء الارهابيين عادوا إلى المغرب وتمّ توقيفهم وتقديمهم للعدالة». ويتيح القانون الخاص بالارهابيين العائدين من بؤر التوتر لمصالح الشرطة توقيفهم وإخضاعهم للاستجواب قبل إحالتهم على العدالة.

ولفت خيام إلى «سقوط آخرين في عمليات انتحارية أو في عمليات نفذتها قوات التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم داعش في المنطقة، بينما فرّ بعضهم إلى بلدان مجاورة». ويتبنى المغرب سياسة نشطة في مكافحة الإرهاب من خلال خطة لإعادة هيكلة الحقل الديني، وتكثيف عمليات توقيف المشتبه في تكوينهم خلايا تخطط لأعمال إرهابية وتشديد قوانين مكافحة الإرهاب.

وبقي المغرب في منأى عن هجمات تنظيم «داعش»، علماً أنه شهد سابقاً اعتداءات في الدار البيضاء سقط فيها 33 قتيلاً عام 2003، وفي مراكش سقط فيها 17 قتيلاً عام 2011.

وشهد منتزه إمليل الجبلي قرب مراكش جنوب المملكة أواخر عام 2018، مقتل سائحتين اسكندنافيتين، من قبل أفراد تشتبه السلطات في انتمائهم «لخلية إرهابية» ومبايعتهم تنظيم «داعش»، من دون أن يكون لهم أي اتصال بكوادر التنظيم في سورية أو العراق.

وسبق أن أدين المشتبه في كونه زعيماً لهذه «الخلية الإرهابية» عبد الصمد ايجود (25 سنة) بمحاولة التوجّه إلى مناطق سيطرة تنظيم «داعش»، قبل أن تخفف عقوبته بالسجن.

وشهدت الجزائر، الجارة الشرقية للمغرب، هي الأخرى انتقال مقاتلين إلى سورية والعراق، لكن مصدراً أمنياً يؤكد أنهم «أقل بكثير» مقارنة بالمتحدرين من المغرب وتونس، من دون توفر أي معطيات حول عددهم أو عدد العائدين المحتملين من بينهم. ويوجد من بينهم جزائريون يحملون أيضاً جنسيات أخرى.

ويوضح المصدر، الذي فضل عدم كشف هويته، أن «السلطات لا تعمل على استعادتهم»، مؤكدا أن «السجن مصير من يحاول منهم العودة» إلى الجزائر. وتفسر أستاذة العلوم السياسية في جامعة الجزائر لويزا إدريس آيت حمدوش قلة عدد المقاتلين الجزائريين في بؤر توتر خارج البلد بـ»الإجراءات الوقائية الاستباقية التي اتخذتها السلطات الجزائرية لمواجهة الخلايا التي يمكن أن ترسل مقاتلين إلى الخارج».

وتشير على سبيل المثال إلى «الإبقاء على نظام تأشيرات للسفر نحو البلدان التي يمكن أن يعبر منها هؤلاء مثل تركيا ومصر، على رغم مطالبة الفاعلين الاقتصاديين بإلغاء هذه التأشيرات»، إضافة إلى «الصعوبات التي تواجهها الشبكات الإرهابية في تجنيد مقاتلين في الجزائر بفعل سياسة مكافحة الإرهاب ووجود فضاء آخر لاستقطاب الارهابيين جنوباً في مالي على سبيل المثال».