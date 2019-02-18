شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يستقبل رئيسة وزراء بنجلاديش لبحث علاقات التعاون والصداقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتى، رئيسة وزراء بنجلاديش.



جانب من اللقاء

وبحث بن زايد ، مع رئيسة وزراء بنجلاديش، تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



صورة تذكارية

وكان بن زايد قد استقبل فى وقت سابق اليوم، وفد المجلس الوطنى الفرنسى، لبحث تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائى.