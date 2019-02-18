محمد بن زايد يستقبل رئيسة وزراء بنجلاديش لبحث علاقات التعاون والصداقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتى، رئيسة وزراء بنجلاديش.
جانب من اللقاء
وبحث بن زايد ، مع رئيسة وزراء بنجلاديش، تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
صورة تذكارية
وكان بن زايد قد استقبل فى وقت سابق اليوم، وفد المجلس الوطنى الفرنسى، لبحث تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائى.
محمد بن زايد ورئيسة وزارء بنجلاديش
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