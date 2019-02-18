شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لـ"التعاون الإسلامي" يؤكد أهمية تعزيز العلاقات السعودية الباكستانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمّن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين دور المملكة السعودية وباكستان في تعزيز السلم والأمن العالمي ومكافحة آفة الإرهاب، وذلك بمناسبة زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى باكستان؛ حيث التقى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وأكد العثيمين، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتوسيع التعاون المشترك لما يعود بالنفع على تعزيز العمل الإسلامي.



وأشار الدكتور العثيمين إلى حجم الاتفاقات الضخمة التي أُبرِمَت بين البلدين، التي شملت مختلف المجالات، ومنها الثروة المعدنية، والطاقة المتجددة، والسياحة والرياضة.



وأعرب عن تقدير المنظمة البالغ لما جاء في البيان المشترك الصادر بمناسبة الزيارة، الذي أكد أهمية تعزيز السلام والاستقرار في أفغانستان حتى يتمكن اللاجئين الأفغان في الدول المجاورة من العودة إلى بلادهم، والإسهام في تنميتها وتحقيق السلام الدائم فيها.

يُذكَّر أن اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي "كومستيك" التابعة للمنظمة يقع مقرها في إسلام آباد، وأُنشأت هذه اللجنة الوزارية في يناير 1981 طبقاً للقرار رقم 13/ 3 الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الثالث الذي عُقِد في مكة المكرمة، والطائف سنة 1981 بالمملكة العربية السعودية.