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© Sputnik . سارة نور الدين
وأشار رسول إلى امتناع الجماعة الإسلامية والحزب الشيوعي عن التصويت، خلال الجلسة.
وقال رسول في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إن الاتحاد الوطني يعتبر أن تشكيل حكومة كردستان والرئاسات الثلاثة (الإقليم، والبرلمان، والحكومة)، بالإضافة لاختيار محافظ كركوك، ووزير العدل باقة واحدة، واتفاق واحد، ولا يمكن الاتفاق على بند دون الأخر، مشيرًا إلى اتفاق سابق مكتوب بين الحزبيين الكردستانيين، في الخامس من فبراير/ شباط الجاري على حسم كل الملفات، ورغم ذلك لم يلتزم الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وكشف ياسين رؤوف أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني عرض عليهم أمس تشكيل الحكومة، واختيار رئيس البرلمان أولًا، ومن ثم الحديث عن اختيار محافظ كركوك ووزير العدل، ولكن اشترط الوطني الديمقراطي أن يكون الاتفاق مكتوبا بينما أصر الأخر أن يكون شفهيًا، مما دفع الاتحاد الوطني للانسحاب" وفق قوله.
وأكد ممثل "الاتحاد الوطني الكردستاني"، أن "ملف محافظة كركوك وتسمية وزير العدل، والملفات العالقة بين حكومة بغداد وإقليم كردستان، مسألة حياة أو موت بالنسبة لهم"، مشيرًا إلى "مطالبة الأمريكان لهم باستعجال التوافق دون أية ضمانات، الأمر الذي رفضته قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني".
كانت هذه تفاصيل خبر ممثل "الوطني الكردستاني" في القاهرة لـ"سبوتنيك": لا نثق بـ"الديمقراطي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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