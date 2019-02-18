أمير سعودي يعلن وفاة الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي المصري

وشارك عدد كبير من أمراء آل سعود، في نعي الأمير الراحل، دون أن يتضح مكان وسبب وفاة الأمير عبد الله.

وأعلن الديوان الملكي السعودي في بيان، مكان وموعد صلاة الجنازة على جثمان الراحل ومكان دفنه.

والأمير عبد الله بن فيصل بن تركي الأول بن عبد العزيز آل سعود، هو الابن الثاني للأمير فيصل، حفيد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود.

وولد الأمير الراحل بالقرب من طريف في منطقة الحدود الشمالية عام 1945، وترأس نادي الأهلي السعودي لكرة القدم أكثر من مرة، كما أنه كان الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي المصري.