اليمن... الجمعية الوطنية تضع أمام "الانتقالي الجنوبي" خارطة المستقبل

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وأضاف بسام في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الاثنين، أن الجمعية الوطنية أوصت قيادة المجلس الانتقالي بمتابعة ملف حضرموت الوادي والصحراء وشبوة والمهرة وسقطرى ومكيراس ابين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لما يضمن تمكين أبناء هذه المناطق من الإدارة الرشيدة لها وتمكين النخب في تلك المناطق وتمكين النخب في تلك المناطق.
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وأشار الإعلامي الجنوبي، إلى أنه ورد في التوصيات مطالبة لرئاسة الانتقالي باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة للتصدي للعبث بالمناهج التعليمية ووقف تجييرها السياسي ومخاطبة المنظمات العربية والدولية المختصة لوقف الانتهاكات.
واتخاذ كافة الإجراءات لوقف التمييز والاقصاء الممنهج للكادر الجنوبي الوطني من قبل حكومة الفساد.
واستطرد…الجمعية الوطنية أدانت عمليات البسط العشوائي والعبث بمخططات الأراضي وممتلكات الدولة والقطاع الخاص وتوصي الجهات المختصة التصدي بكل حزم وجدية لهذه الأفعال العبثية المشينة وتعتبر الجمعية الوطنية كل من شارك في هذا العبث خارج عن القانون ويجب محاسبته وعدم التهاون معه كائن من كان بتحت أي غطاء او ستار، وإعطاء مزيد من الاهتمام بأسر الشهداء والجرحى ومساعدتهم على ضمان العيش الكريم.
ولفت القاضي إلى أن الاجتماع أسفر عن الكثير من التوصيات ذات الأهمية الكبيرة دعوتها لرئاسة الانتقالي الاستمرار في التواصل الإيجابي مع المجتمع الإقليمي والدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الامن والدول الراعية لحثها على الاستجابة لإرادة شعب الجنوب العربي وحقه في دولته المستقلة الحرة كاملة السيادة، ونصح الاجتماع بتبني مخرجات مؤتمر حضرموت الجامع بما يتوافق والرؤية السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي ويحفظ وحدة وأمن وسلامة الجنوب العربي.
ودعا رئيس الجمعية الوطنية البرلمانيين الجنوبيين المنضويين تحت ما يسمى بالبرلمان اليمني المنتهية ولايته بإبقاء أبواب الجمعية الوطنية مفتوحة لهم وترحب بانضمامهم.
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