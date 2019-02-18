بعد رسالة البشير إلى أردوغان... بماذا عاد الوفد السوداني من تركيا

جاء ذلك في تصريحات لـممتاز، عقب عودته من زيارة لتركيا استغرقت 4 أيام، بحسب شبكة الشروق السودانية.

وأشار إلى أنه سلم نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، رسالة خطية من الرئيس عمر البشير إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان تتعلق بمسار العلاقات الثنائية بين البلدين.

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وأوضح أن القيادات التركية التي التقاها "أكدت موقف أنقرة الداعم للسودان في القضايا السياسية والاقتصادية والدبلوماسية"، فضلا عن دعم جهود الاستقرار الكامل في البلاد التي تشهد مظاهرات منذ ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وأضاف أن المباحثات مع المسؤولين الأتراك شملت أيضا تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها إبان زيارة الرئيس أردوغان إلى السودان في ديسمبر/ كانون الأول 2017.

وخلال زيارة أردوغان للسودان وقعت أنقرة والخرطوم 22 اتفاقية في قطاعات متنوعة، يجري حاليا العمل على تنفيذها.

وأكد ممتاز أن الزيارة كانت ناجحة وحققت أهدافها، وأوضح أن الوفد التقى بجانب نائب الرئيس التركي مسؤول ملف العلاقات التركية السودانية، فؤاد أوقطاي.

وأشار إلى أنه تم خلال لقاء ووزير الخارجية تشاووش أوغلو، نقاش حول مسار العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية، وتنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها إبان زيارة الرئيس التركي إلى السودان أخيرا، والعمل على تذليل الصعوبات وما تواجهها من عقبات، وإيجاد تسهيلات لتنفيذ الاتفاق المبرم بين الدولتين.

وأشار ممتاز أيضا إلى أن الوفد التقى نائب رئيس حزب العدالة والتنمية جودت يلمز، حيث تم التباحث حول تطوير علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين المؤتمر الوطني وحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.