سفير تركيا باليمن: حريصون على تقديم الدعم الإغاثي والإنساني

اليمن / مبارك محمد / الخليج 365

أعرب السفير التركي لدى اليمن فاروق بوزجوز، الإثنين، عن حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع البلد الأخير، وتقديم الدعم الإغاثي والإنساني لتخفيف معاناة اليمنيين.

جاء ذلك في لقاء جمع السفير بـ"علي محسن صالح"، نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بالعاصمة السعودية الرياض.

وفي 29 من يناير / كانون الثاني الماضي، تسلم وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، نسخة من أوراق اعتماد بوزجوز سفير تركيا الجديد لدى اليمن.

ووفق وكالة "سبأ" الرسمية اليمنية، بحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وعبر السفير التركي عن "تقديره لما لمسه من اهتمام ودعم من قبل القيادة السياسية اليمنية".

وأكد "استمرار دعم بلاده للشرعية في اليمن، وحرصها على تعزيز العلاقات، وتقديم الدعم الإغاثي والإنساني بما من شأنه تخفيف معاناة اليمن واليمنيين".

من جانبه، رحب نائب الرئيس اليمني، بـ"بوزجوز" الذي بدأ مزاولة مهامه سفيرا لبلاده لدى اليمن.

وأشار المسؤول إلى توجيهات هادي للجهات المختصة بتسهيل مختلف مهام السفير الجديد، بما من شأنه تعزيز العلاقات بين اليمن وتركيا في مختلف المجالات، وفق المصدر نفسه.

وتطرق صالح، خلال اللقاء، إلى جملة من القضايا والموضوعات المرتبطة بالساحة الوطنية، وفي مقدمتها الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعيشها البلاد.

ويشهد اليمن، منذ مارس/ آذار 2015، حربا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة "الحوثي" من جهة أخرى.