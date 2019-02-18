ارتفاع حصيلة تفجيري إدلب إلى 15 قتيلا و79 مصابا

إدلب/ أشرف موسى/ الخليج 365

ارتفعت حصيلة ضحايا تفجير سيارتين مفخختين الاثنين بمدينة إدلب شمال غربي سوريا، إلى 15 قتيلا و 79 مصابا.



وقال مدير الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في إدلب، مصطفى الحاج يوسف، إن الانفجار الأول وقع بعد ظهر الإثنين، في حي القصور، فيما وقع الانفجار الثاني بعد وصول فرق الدفاع المدني إلى موقع الانفجار الأول.

وأوضح الحاج يوسف، في تصريح للأناضول، أن حصيلة ضحايا التفجيرين ارتفعت إلى 15 قتيلا من المدنيين و79 مصابا.

وأشار إلى أن أضرارا كبيرة لحقت بالمحلات والأبينة القريبة، فيما تمكن الدفاع المدني من إخماد الحرائق التي اندلعت نتيجة الانفجارين.

وذكر مراسل الخليج 365 أن من بين الجرحى، 4 صحفيين هُجّروا من الغوطة الشرقية قسرا العام الماضي، إثر ضربات عنيفة لقوات النظام.



وحتى الساعة (16.29 تغ) لم تتبن أي جهة المسؤولية عن الهجوم المزدوج.