نجم الكرة النيجيرية #جاي_جاي_أوكوشا يعلن إسلامه.. ويتخذ من الأسماء “محمد”

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن نجم الكرة النيجيرية أوجستين جاي جاي أوكوشا إعتناقه الدين الإسلامي، كما قام بتغيير إسمه وإتخذ من الأسماء” محمد” تيمنا بالنبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. ولعب اوكوشا مع نادي باريس سان جيرمان، وهال سيتي، وأنهى مسيرته في تركيا أين دخل الإسلام وقرر العيش في مدينة إسطنبول.

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