الإحصاء: هذه أعداد المساكن المملوكة لمواطنين

صحيفة الخليج الالكترونية

بلغ إجمالي عدد المساكن المملوكة والمشغولة بأُسر سعودية في المملكة خلال النصف الأول من العام الماضي 2018، أكثر من 2.17 مليون مسكن، مقابل أكثر من 1.35 مليون مسكن مستأجر.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء في نشرة المساكن لمنتصف 2018، أن نسبة المساكن المملوكة والمشغولة بأُسر سعودية من إجمالي المساكن المشغولة بأُسر سعودية بلغت 60.49%، يقطنها 67.6% من إجمالي أفراد الأسر السعودية، مقارنة بـــ 59.92% في عام 2017م، التي يقطنها 65.59% من إجمالي أفراد الأسر السعودية.

وأبانت أن المساكن المستأجرة والمشغولة بأُسر سعودية من إجمالي المساكن المشغولة بأُسر سعودية تمثل نسبة 37.63%، يقطنها 30.93% من إجمالي أفراد الأُسر السعودية، وذلك مقارنة بــنسبة 38% من المساكن المستأجرة والمشغولة بأُسر سعودية في عام 2017م، التي كان يقطنها 33.13% من إجمالي أفراد الأُسر السعودية.