شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند»: موجة البرد الحالية طبيعية.. والبعض بالغ في وصفها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ في جامعة القصيم، إن حالة الكتلة الباردة الحالية طبيعية، وقريبة من المعدل المعتاد.
وأضاف المسند أن بعض المهتمين بشأن الطقس ضخموا وبالغوا في وصف هذه الموجة، رغم كونها قريبة من المعدل، وكوننا ما زلنا في فصل الشتاء.
وأشار المسند، إلى أن الكتلة الباردة اليوم تتربع فوق أجزاءٍ كبيرة من النصف الشمالي للمملكة، وتستمر لبضعة أيام، كما توقع هطول أمطار اليوم على الحدود الشمالية والجوف وحائل.
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