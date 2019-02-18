«التجارة» تستدعي مكيف «جولد إليكتريك».. وتطالب المستهلكين بهذا الأمر

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الاثنين، استدعاء مكيف سبليت “gold electric” للطراز “GO 1838C- I”؛ بسبب عدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة. ودعت الوزارة أصحاب الأجهزة للتحقق من الرقم التسلسلي للمنتج والتواصل مع الوكيل؛ من أجل سحب المنتج واسترداد مبلغ الشراء نقداً.

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