شكرا لقرائتكم خبر عن هل يشترط خلو سجل ولي الأمر من المخالفات لإصدار جواز سفر للتابع؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه لا يشترط خلو سجل ولي الأمر من المخالفات المرورية لإصدار تجديد جواز السفر لأحد التابعين.

وأضافت الجوازات، أن خلو سجل المستفيد من المخالفات المرورية شرط ضروري لإصدار، أو تجديد جواز السفر له.

كما أكدت المديرية العامة للجوازات، أن المخالفات المرورية لا تعيق استكمال إجراءات السفر للمواطنين خارج المملكة.