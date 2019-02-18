قوات الاحتلال تعتقل 16 فلسطينيا في الضفة الغربية

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، أن قوات الأمن اعتقلت الليلة الماضية 16 فلسطينيا في الضفة الغربية، وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "يشتبه في ضلوع المعتقلين بنشاطات إرهابية، وأعمال شغب عنيفة ضد المدنيين وقوات الأمن"، على حد قوله. وأضاف أدرعي أن "قوة عسكرية تعرضت لإلقاء عبوة ناسفة في منطقة قرية عنبتا، دون وقوع إصابات أو أضرار"، إلا أنه لم يذكر إذا كان لأي من الموقوفين انتماءات تنظيمية.
وفي سياق آخر، قصفت المدفعية الإسرائيلية، مساء أمس الأحد، موقعين تابعين لحركة "حماس" شمالي قطاع غزة، مما أسفر عن وقوع إصابات. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "قصفت دبابات الجيش موقعين تابعين لحماس في شمال قطاع غزة، ردا على إصابة جندي نتيجة شظية عبوة ناسفة أُلقيت تجاهه"، مشيرا إلى
وفي سياق آخر، قصفت المدفعية الإسرائيلية، مساء أمس الأحد، موقعين تابعين لحركة "حماس" شمالي قطاع غزة، مما أسفر عن وقوع إصابات.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "قصفت دبابات الجيش موقعين تابعين لحماس في شمال قطاع غزة، ردا على إصابة جندي نتيجة شظية عبوة ناسفة أُلقيت تجاهه"، مشيرا إلى أن إصابة الجندي، جاءت على هامش مظاهرات جديدة لمسيرة "العودة" شمالي قطاع غزة.
من جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، الدكتور أشرف القدرة، أن نحو 15 شخصا أصيبوا جراء القصف بينهم شخص حالته حرجة نتيجة إصابته بالرأس.
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