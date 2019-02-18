انت الان تتابع قوات الاحتلال تعتقل 16 فلسطينيا في الضفة الغربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، أن قوات الأمن اعتقلت الليلة الماضية 16 فلسطينيا في الضفة الغربية، وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "يشتبه في ضلوع المعتقلين بنشاطات إرهابية، وأعمال شغب عنيفة ضد المدنيين وقوات الأمن"، على حد قوله. وأضاف أدرعي أن "قوة عسكرية تعرضت لإلقاء عبوة ناسفة في منطقة قرية عنبتا، دون وقوع إصابات أو أضرار"، إلا أنه لم يذكر إذا كان لأي من الموقوفين انتماءات تنظيمية.

وفي سياق آخر، قصفت المدفعية الإسرائيلية، مساء أمس الأحد، موقعين تابعين لحركة "حماس" شمالي قطاع غزة، مما أسفر عن وقوع إصابات. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "قصفت دبابات الجيش موقعين تابعين لحماس في شمال قطاع غزة، ردا على إصابة جندي نتيجة شظية عبوة ناسفة أُلقيت تجاهه"، مشيرا إلى