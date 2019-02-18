انت الان تتابع الحرس الثوري الإيراني: اعتقال خلية «هجوم زاهدان» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن الحرس الثوري الإيراني، منذ قليل، أنه تمكن من اعتقال الخلية التي جهزت وزرعت السيارة المفخخة المستخدمة في هجوم زاهدان، الذي أسفر عن مقتل 27 من قوات الحرس الثوري وإصابة 13 آخرين جراء التفجير الانتحاري الذي استهدف حافلة كانت تقلهم قرب مدينة زاهدان جنوب غرب إيران، الأربعاء الماضي، مشيرا إلى أن الحافلة كانت تقل مجموعة من مقاتلي حرس الحدود متوجهين إلى مناطق إقامتهم بعد أدائهم مهمة حدودية، قبل أن تتعرض لاعتداء إرهابي بواسطة سيارة مفخخة يقودها انتحاري تكفيري.

من جانبها، أدانت الخارجية الإيرانية بشدة، على لسان المتحدث باسمها، بهرام قاسمي، هذا الهجوم، واصفة العملية بغير الإنسانية ومعتبرة أن منفذيها إرهابيون. وقال قاسمي، في بيان صدر عنه بهذا الصدد، إن الجماعة الإرهابية التي نفذت العملية تتلقى دعما ماليا وعسكريا وفكريا من دول إقليمية، بينما أكد أنها "لن تثني